عبد الحميد جودة السحار.. أول ناشر لأعمال نجيب محفوظ.. بدأ مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة.. حذر من النكسة وهاجم الشيوعيين.. وأثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات الإسلامية

عبد الحميد جودة السحار، كاتب وأديب وناشر وسينارست، ساعد جيلا كاملا ليصبحوا من عمالقة الأدب في يومنا هذا بنشر مؤلفاتهم، وكان ناشرًا من الرعيل الأول فقد كان أول ناشر لروايات نجيب محفوظ، وقت لم يجد روائي نوبل من ينشر له رواياته، ورحل فى مثل هذا اليوم 22 يناير عام 1974.

حارب السحار الشيوعية ومعتنقيها طوال حياته فى كتاباته، فتم اتهامه بالرجعية، وحذر من نكسة يونيو 1967 في كتابه "وعد الله إسرائيل" بالدعوة إلى الحذر من اليهود وأعوانهم، لكن قوبل كتابه وتحذيره بالسخرية، وله مشاركات في دعم ثورة يوليو 1952 فساهم في كتابة نشيد للقوات الجوية والبحرية، وكتابة سيناريوهات أفلام وطنية منها شياطين الجو وعمالقة البحار، وفى عام 1973 ترأس السحار تحرير مجلة السينما.

البداية مع القصة القصيرة



بدأ عبد الحميد جودة السحار مشواره الأدبى بكتابة القصة القصيرة بمجلة الرسالة التى كان يرأسها أحمد حسن الزيات، وكانت أول قصة نشرت له "أحمس بطل الاستقلال" عام 1943، وهى قصة تاريخية كما نشر قصته الثانية بعدها بعامين بعنوان "أميرة قرطبة" فى مجلة الثقافة التى يرأسها أحمد أمين.

مقالات فى المقطم والأهرام



وكتب أول مقال له في جريدة الأهرام في نفس عام تخرجه، وكانت هذه أول صلة بينه وبين النشر، كما ترجم بعض مقالات لكتاب من الإنجليز، وبعثت بها إلى الأهرام فإذا بها تنشر جميعا عام 1937، وفى نفس الوقت توالى نشر مقالاته في جريدة المقطم.



ولد عبد الحميد جودة السحار عام 1913 بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة فؤاد الأول عام 1937، وكان من بين زملائه في المدرسة الروائي نجيب محفوظ، إلا إنهما لم يلتقيا في المدرسة، بل جمعتهما الثقافة وحب الأدب، فقد كانا كاتبين في مقتبل حياتهما، لم يجدا من ينشر ما يكتباه، حيث كانت دور النشر لا تعطي مساحة لصغار الكتاب والمغمورين، بل اقتصرت على نشر كتب وروايات الأربعة الكبار حينها وهم “عباس محمود العقاد، محمود عبد القادر المازني، طه حسين، وتوفيق الحكيم”.

السحار فى جلسة أدبية مع توفيق الحكيم



عن تجربته الأولى مع عبد الحميد جودة السحار يقول الأديب نجيب محفوظ: تعرضت للفشل وأنا أحاول نشر رواياتي في الصحف، بما فيها الصحف غير المعروفة، فكنت أكتب وأضع ما أكتبه في الدرج انتظارا للفرج، وبعد جائزة "قوت القلوب" تشجعت وتقدمت لمسابقة مجمع اللغة العربية بروايتي "كفاح طيبة". وحققت نجاحا، وكانت هذه الجائزة سببا في لقائي وتعارفي على هذه المجموعة من الأصدقاء، كانت تلك الجوائز فاتحة خير، لأنه بناء عليها قرر عبد الحميد جودة السحار إنشاء "لجنة النشر للجامعيين"، حيث وجد أمامه مجموعة من الأدباء الشبان الموهوبين بشهادة أساتذة كبار هم أعضاء لجنة التحكيم، وأنه يمكنه أن ينشر أعمالهم الفائزة ويضمن توزيعها، خاصة أن الجوائز الأدبية في ذلك الوقت كانت تتمتع بالاحترام والثقة في جديتها، وكلفني السحار بالاتصال بالفائزين والتفاوض معهم لنشر أعمالهم من خلال "لجنة النشر للجامعيين" ووافقوا وبدأ السحار مشواره مع النشر.



شغلت كتب الاسلاميات اهتمام الأديب عبد الحميد جودة السحار فأنشأ دارا للنشر لغيره من الكتاب والأدباء فقدم كتب: أبوذر الغفارى، بلال مؤذن الرسول، سعد بن أبى وقاص، محمد رسول الله والذين معه..الذي صدر منه 20 جزءا منها:هاجر المصرية، بنو إسماعيل، العدنانيون، إبراهيم أبو الأنبياء، خديجة بنت خويلد، حجة الوداع، وفاة الرسول، غزوة تبوك، فتح مكة، وغيرها.

الناشر الكاتب عبد الحميد جودة السحار



كما أضاف الكاتب عبد الحميد جودة السحار الى المكتبة الإسلامية العديد من الكتب والدراسات الجادة، كان أعظمها "محمد رسول الله والذين معه" الذي صدر في ثلاثين جزءا وتم عرضه مسلسلا في التليفزيون، ونال من خلاله شهرة واسعة.

أثرى عبد الحميد جودة السحار المكتبة العربية إلى جانب النشر بالعديد من المؤلفات منها ( همزات الشيطان، النقاب الأزرق، دنيا الوظيفة، فات الميعاد، صدى السنين)، وقدم للأطفال ( قصص الأنبياء، الخلفاء الراشدين، السيرة النبوية) وغيرها، ووثق سيرته الذاتية في كتابه “هذه حياتى ”.

افلام عن أحوال الاسرة المصرية

وقدم السحار السينما العديد من السيناريوهات منها (أم العروسة، الحفيد، ألمظ وعبده الحامولى، درب المهابيل، النصف الآخر، مراتى مدير عام)، وشارك في كتابة فيلم الرسالة مع عبد الرحمن الشرقاوى وتوفيق الحكيم الذى أخرجه مصطفى العقاد.

وفي مذكراته يروي السحار عن بداياته: “كنا نزور الحسين والسيدة زينب، وفي يوم الجمعة أصحاب أبي من العصر إلى العشاء إلى المقرأة بمسجد الإمام الشافعي أصغي إلى تلاوة كبار المقرئين، وركبنا سيارة أجرة انطلقنا إلى مسجد السيد البدوي وما إن هبطنا منها حتى راح تجار حب العزيز يجذبوننا من ملابسنا لنشتري من البركة، كنت استمتع بزيارة تلك الأماكن وخاصة وقت الموالد”.

رحلته مع الصلاة فى المساجد



وأضاف: "كان العيد على الأبواب فكان الحديث عن الحج وأحكامه، وكانت أصوات الخراف فى البدروم ترتفع، لعبنا وسهرنا وإذا بى أصاب بالحمى وكان اسمها "الدنجى“ توجهت قبل نومي إلى القبلة وصليت وأنا نائم؛ كانت صلاتي في مناجاة حارة لربي وانتهيت من صلاتي وأنا أستشعر راحة لم أحسها من قبل، وفي الصباح الباكر استيقظت على رائحة شواء، وأسرعت إلى السطح وأخذت أخطف كالصقر كل ما يسلت من الأسياخ، وبعد أن أكلت حتى امتلأت أحسست الحمى تنقشع عنى، ومن يومها وأنا أعالج الحمى بالكباب وبدأت رحلتي إلى الله بالصلاة في المساجد”.



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