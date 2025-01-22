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ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل صفحة بيضا لـ حنان مطاوع

أبطال صفحة بيضا،
أبطال صفحة بيضا، فيتو

انطلق مؤخرًا عرض مسلسل صفحة بيضا بطولة الفنانة حنان مطاوع على منصة Watch It وقناة ON E، ولاقت الحلقات الأولى من المسلسل استحسان الجمهور خاصة أنها تضمنت مفاجآت عديدة وألغاز وغموض.

عدد حلقات مسلسل صفحة بيضا

ويتساءل متابعو المسلسل عن تفاصيله خاصة عدد حلقات مسلسل صفحة بيضا، فالعمل ينتمي إلى المسلسلات الثلاثينية، حيث إنه مكون من 30 حلقة.

والمسلسل يعرض بمعدل 5 حلقات أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء على منصة واتش ات، وذلك في تمام الساعة ٦ مساء، بينما يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء على ON E.

مسلسل صفحة بيضاء

وتلعب حنان مطاوع شخصية أستاذة جامعية تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث المسلسل، وتربطها علاقة صداقة بالفنانة مها نصار خلال الأحداث، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

مسلسل صفحة بيضاء

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار،، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

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