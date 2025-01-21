محلل سياسي: ترامب يستخدم الجيش لمواجهة العصابات وتأمين الحدود الأمريكية

قال المحلل السياسي باري دوناديو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه تاريخ طويل في إصدار الأوامر التنفيذية بهدف تأمين الحدود الأمريكية وحماية المواطنين.

أمن الحدود الأمريكية

وأشار "دوناديو"، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أنه يتوقع أن يُصدر ترامب أوامر تنفيذية للتعامل مع العصابات التي تهدد أمن الحدود الأمريكية، مضيفًا أنه يمكن للجيش الأمريكي أن يكون جزءًا أساسيًا في جهود الدفاع عن الولايات المتحدة وملاحقة هذه العصابات.

استعادة سيطرة أمريكا على حدودها

وأكد أن هذه الأوامر التنفيذية ستكون خطوة هامة نحو استعادة الأمن وتحقيق التوازن في التعامل مع الأزمة الحدودية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعكس رؤية ترامب في جعل أمريكا "عظيمة مرة أخرى" من خلال تأمين الحدود والعدالة.

وأفادت شبكة وقناة “ العربية ” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المتوقع أن يوقع أمرا تنفيذيا بشأن نشر قوات على الحدود عقب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت شبكة فوكس نيوز قالت قبل وقت سابق: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية، وأكدت الشبكة أن ترامب سيوقع أكثر من 200 إجراء تنفيذي فى يوم التنصيب.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لفريقه إنه سيزور الصين بعد تنصيبه.

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