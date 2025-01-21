محلل سياسي أمريكي: ترامب لن يتمكن من تنفيذ مخططاته وبنما تشعل نزاعا عسكريا

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، لن يتمكن من تنفيذ مخططاته التي وعد بها، موضحا أن الرئيس الأمريكي يريد فرض سيطرته، أمام العالم كله.

هل تخضع روسيا لكل رغبات ترامب؟

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن دونالد ترامب كان قد منع دخول المسلمين ومن ثم ألغى قراره، مشيرا إلى أن روسيا لن تخضع لكل رغبات ترامب.

أكبر مستفيد من قناة بنما

كما أوضح المحلل السياسي الأمريكي، أن الصين هي أكبر مستفيد من قناة بنما، حيث قامت الدولة الصينية بدعم قناة بنما بالكثير، معلقا: ترامب سيدخل نفسه في مأزق كبير وقد يصل إلى نزاع عسكري بشأن قناة بنما.

فيما أشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، يحاول إرضاء حزب اليمين المتطرف، لأنه هو طوق النجاة بالنسبة له.

ورحب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

أول قرارات لترامب بعد تنصيبه

وكان من بين أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، أن ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

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