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رياضة

والدة كهربا توجه له رسالة واللاعب يعدها بنصف مليون جنيه

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

كهربا، وجهت والدة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، رسالة لنجلها بعد أنباء رحيله عن القلعة الحمراء لفترة إعارة مدة 6 أشهر.

دعاء والدة كهربا لنجلها

وقالت والدة كهربا: "أقول لابني حبيبي ربنا يصلح حالك ويوقفلك ولاد الحلال وينصرك على قد نيتك وطيبتك وكل حاجة بتعملها معانا مشوفتش ولا هشوف حد زيه في كرمه وبره معانا".


وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة "إم بي سي مصر2": "ربنا ينصرك يا كهربا على كل اعدائك"، ليعقب كهربا: "ادعي لإبراهيم فايق يا ماما".

وأضافت:"ربنا يسترها معاك يا إبراهيم ويوقفلك ولاد الحلال واحنا بنحبك وانت جدع".

بكاء كهربا بعد إضاعة ركلة الجزاء أمام باتشوكا المكسيكي

ولفتت:"أي ماتش بيلعبه كهربا بنبقى مشدودين وأول لما ضيع ضربة الجزاء أمام باتشوكا اتصل علينا قال متقلقوش ومفيش حاجة  بس كان بيعيط والحمد لله ان الموضوع عدا على خير ومحصلناش حاجة من كتر الزعل، بس الحقيقة اننا في الوقت ده كنا منهارين جدا".

وعد كهربا لنجلها


وأخبرت والدة كهربا نجلها قائلة: "إن شاء الله كلها 6 شهور وهترجع النادي الأهلي وتبقى زي الفل وأحسن من الأول"، ليرد كهربا: "ادعيلي كتير ارجع للأهلي وليكي نص مليون جنيه"  
 وعقبت والدة كهربا: "نصف مليون جنيه إيه انت فلوسك كلها معانا، ربنا يوفقك وترجع على الأهلي تاني".

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