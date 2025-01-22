دوري أبطال أوروبا، بولونيا يحقق ريمونتادا مثيرة ويتخطى دورتموند بهدفين لهدف

دوري أبطال أوروبا ، حقق فريق بولونيا الإيطالي فوزًا مستحقًّا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سيرو جيراسي هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 15.

وحقق فريق بولونيا ريمونتادا مثيرة في الشوط الثاني واستطاع أن يحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف

سجل هدفي بولونيا كل من تهيجس دالينجا في الدقيقة 71' وصامويل إيلينج 72'

بوروسيا دورتموند، فيتو

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد بولونيا

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: جوليان دورانفيل - أنتون - شلوتربيك - جوليان رايرسون

خط الوسط: باسكال جروس - جيو رينا - فيليكس نيميشا

وفي الهجوم: ماكسيمليان بيير - سيرو جيراسي - جيمي جيتينز.

ترتيب بوروسيا دورتموند وبولونيا

يحتل بوروسيا دورتموند المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المركز الـ33 وفي رصيده نقطتين فقط بعد 6 جولات.

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