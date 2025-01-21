دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وكلوب بروج

دوري أبطال أوروبا، أعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجة مضيفه كلوب بروج، مساء اليوم، على ملعب جان برايدال، لحساب الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يدخل لقاء الليلة وهو في المركز 14 برصيد 11 نقطة، فيما يقع كلوب بروج بالمركز 19 برصيد 10 نقاط.

تشكيل كلوب برج أمام يوفنتوس

يدخل فريق كلوب بروج البلجيكي مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل يضم كل من:

مينيوليه - سابي - أوردونيز - ميشيل - دي كويبر - أونيديكا - جاشاري - طالبي - فاناكن - تزوليس - جوتجلا.

كلوب بروج البلجيكي، فيتو

تشكيل يوفنتوس أمام كلوب بروج

في المقابل، يدخل فريق يوفنتوس الإيطالي مباراته أمام كلوب بروج بتشكيل مكون من:



دي جريجوريو - سافونا - جاتي - كالولو - كامبياسو - لوكاتيلي - دوجلاس لويز - وياه - كوبمينرز - مبانجولا - جونزاليس.

ويجلس على مقاعد بدلاء اليوفي كل من دوسان فلاهوفيتش، كينان يلدز وفرانسيسكو كونسيساو.

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