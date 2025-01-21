متحدث الزمالك يحسم الجدل بشأن صفقات يناير

الزمالك، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يسعي لسداد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.

سبب تأخر تجديد عقود لاعبي الزمالك

وقال أحمد سالم، في تصريحات تليفزيونية إن سبب تأخر تجديد عقود بعض اللاعبين يرجع لاختيارات فنية وبيكون هناك رغبة للتجديد ولا يتم التوصل لاتفاق وفي حينها تختار الإدارة الاختيار الأفضل، وهناك لاعبون تتمسك بالاستمرار في الزمالك.

عروض الأهلي لضم لاعبي الزمالك

وعن عدم دخول الأهلي في مفاوضات مع لاعبي الزمالك قال إن بعض التجارب الأخيرة، جعلت اللاعبين تعيد النظر في الأمر، خاصة وأنهم يتعرضون لضغط كبير".

أسعار اللاعبين مبالغ فيها

وشدد: "الأندية تطلب مبالغ مالية كبيرة لبيع اللاعبين، والبعض لا يكون شارك دوليًّا والأرقام المطلوبة مبالغ فيها".

الأولوية لتسديد مستحقات اللاعبين

وعن الصفقات قال: "الأولوية حاليًّا في النادي تسديد مستحقات اللاعبين وهو أهم ملف، ثم التجديد للقوام الأساسي، ثم التفكير في التدعيمات، ونتمنى تلبية رغبات الجمهور".

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