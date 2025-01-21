متحدث الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

الزمالك، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن مستجدات موقف تجديد عقد زيزو مع الزمالك.

إنتهاء إجتماع مجلس الزمالك مع زيزو

قال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية: تم انتهاء اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل، ولا أعلم سبب الضغط الشديد على مجلس إدارة نادي الزمالك في قصة زيزو.

وأضاف أحمد سالم: "هناك العديد من السيناريوهات في ملف تجديد زيزو نراه بشكل يومي".

أحمد سالم، فيتو

أخبار إيجابية بشأن زيزو

وتابع أحمد سالم: "سنسمع أخبار إيجابية بشأن تجديد عقد زيزو".

وواصل: "حاليا نعمل على أكثر من اتجاه لحسم العديد من الملفات المهمة والتجديد".

وواصل: "أرجو تحري الدقة في نشر الأخبار بشأن ملف تجديد زيزو".

وأردف: "في نفس هذا الوقت العام الماضي كان هناك تشكيك في مجلس الإدارة ومع ذلك تم جلب صفقات وسداد مديونات بأرقام خرافية وحصد بطولتين".

قصة تجديد محمد صلاح

وأسطرد: "هل هناك كلام على محمد صلاح وقصة تجديد عقده مع ليفربول أو ينشر أخبار بشأن التجديد ولا أحد يعلم سبب تأخر ملف التجديد حتى الآن".

وشدد: "زيزو لاعب كبير ورمز من رموز نادي الزمالك ولن نسمح بالكلام المغلط عليه".

وأكد: "عبد الله السعيد وعمر جابر نجوم كبار مثل زيزو لماذا لا يوجد نفس الأزمات والكلام على تجديدهم مثل زيزو".

اللغط على لاعبي الزمالك لا ينتهي

وتابع: "اللغط على لاعبي الزمالك لا ينتهي في الفترة الحالية، ولا يوجد مكان في العالم يعلم المفاوضات بين اللاعب والنادي وهل أحد كان يعلم كم سيتقاضى عمر مرموش مع مانشستر سيتي حتى أصبح الأمر بشكل رسمي".

وشدد: "لا يوجد أي عرض رسمي وصل الزمالك للتعاقد مع زيزو، كلها اجتهادات صحفية فقط لا غير".

وواصل: "وفق ترتيب أولويات النادي نحاول لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين ومن ثم البحث عن الصفقات".

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