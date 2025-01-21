الزمالك: لم نتلق أي عرض رسمي لبيع زيزو

الزمالك، أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، في الوقت الحالي.

وقال سالم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "زيزو يستحق أن يكون من رموز الزمالك مثل حسن شحاتة".

قصص درامية عن زيزو

وتابع: "أغلب ما يذكر عن زيزو قصص تفوق الدراما المصرية، وعندما يكون هناك شيء رسمي سيتم إعلانه، وأسرار المفاوضات سرية إلى أن يتم الكشف عن تجديد اللاعب".

لا يوجد عرض رسمي لشراء زيزو

وواصل: "حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي للزمالك لضم زيزو، ولا يجب أن يتم اختزال الأمر في زيزو فقط، وهناك نجوم كبار سيتم تجديد عقودهم في الفترة القادمة وهو هدف مجلس الإدارة في الفترة الحالية".

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