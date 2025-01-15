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رياضة

لايبزيج يسقط أمام شتوتجارت بثنائية في الدوري الألماني (صور)

لايبزيج ضد شتوتجارت،
لايبزيج ضد شتوتجارت، فيتو

الدوري الألماني، فاز فريق شتوتجارت علي نظيره لايبزيج بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

 

مباراة لايبزيج وشتوتحارت 

تقدم فريق لايبزيج بالهدف الأول عن طريق اللاعب سيسكو في الدقيقة 10، ثم تعادل شتوتجارت عن طريق  لارسن في الدقيقة 50، ومع حلول الدقيقة 60 تمكن ولتمادا من اضافة الهدف الثالث لفريق شتوتجارت ".  
 

ترتيب لايبزيج وشتوتجارت

بهذه النتيجة رفع فريق شتوتجارت رصيده إلى 29 نقطة في الخامس، في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يأتي فريق لايبزيج في المركز الرابع برصيد 30 نقطة. 

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شتوتجارت الدوري الألماني لايبزيج

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