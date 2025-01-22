الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
ads

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة العلوم ومادة التربية الفنية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، حيث تم تخصيص 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جهود مكثفة لتهيئة المناخ الامتحاني

وشدد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعيق سير الامتحانات، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين ومكبرات الصوت في محيط اللجان الامتحانية.

 

تعليمات مشددة لضمان النزاهة بامتحانات الشهادة الإعدادية 

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات في حالة وجود أي مشكلة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن المحافظة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارات التعليمية التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي امتحانات الشهاده الاعداديه لشهادة الإعدادية مدير مديرية التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مكبرات الصوت مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: السيسي وبوتين يبحثان تعزيز العلاقات.. تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي (TRIKAFTA) لأول مرة بمصر

غلق مزلقان أم خنان قبلي لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال الصيانة

محافظ الجيزة: عرض عقار بالدقي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص حالته الإنشائية

مخالفات وتجاوزات في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية.. 4 قرارات صارمة لمكافحة الغش في الجيزة.. انهيار طالبة بالشرقية لصعوبة الهندسة.. وأم تحاول تغشيش ابنها من خارج لجنة في بنها

محافظ الجيزة: توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأولى بالرعاية

4 قرارات صارمة لمكافحة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر للشهادة الإعدادية

منع دخول أي مخلفات لموقع العبور.. أبرز نتائج اجتماع وزراء البيئة والتنمية المحلية والإسكان.. الاتفاق على خطة متكاملة لإدارة المخلفات.. وأبو زعبل خيار مؤقت قبل النقل للعاشر

ads

الأكثر قراءة

مهتز نفسيا يذبـ.ـح مسنا بسكين ويتجول برأسه في الشارع بالأقصر

بث مباشر، مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025

طالبان ومديرا إنتاج، حارس عقار يطعن 4 أشخاص بمعهد السينما في الهرم

بعد تنصيب ترامب، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: سحب ممطرة على جنوب القاهرة والفيوم

والدة كهربا توجه له رسالة واللاعب يعدها بنصف مليون جنيه

طالبة بالإعدادية تشوه وجه زميلتها بـ"40 غرزة" في مشاجرة أمام مدرسة بالزيتون

بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

منوعات

المزيد

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة التوبة وفضائلها وسبب عدم ذكر البسملة في أولها

المزيد
الجريدة الرسمية