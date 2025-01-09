بعد تصريح أنغام المثير للجدل، تعرف على بصمات أكرم حسني في تأليف الأغاني (فيديو)

تصدرت المطربة أنغام خلال الساعات القليلة الماضية مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفالها بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، وقد تم الاحتفال في حضور صناع الألبوم، وعلى رأسهم الفنان أكرم حسني الذي كتب الأغنية الرئيسية للألبوم، "تيجي نسيب".

وخلال الحفل، أكدت أنغام أن نجاح الألبوم يعود إلى التعاون المميز بينها وبين فريق العمل المبدع، مشيرةً إلى أن “أكرم حسني قد أظهر جانبًا جديدًا من موهبته، خاصة في كتابة الأغاني، وهو ما لم يكن يعرفه الكثيرون”.

وأضافت أن نجاح الألبوم كان نتيجة لجهود الجميع، حيث وصفته بأنه كان “تجربة صعبة، لكن ستصل إلى الجيل الحالي بسرعة”.

أكرم حسني.. شاعر غنائي وممثل كبير

كما أعربت أنغام عن فخرها بتعاونها مع الفنان أكرم حسني، الذي يعتبر من أبرز الأسماء في مجال الفن في مصر. وقالت إن أكرم قد كشف عن موهبة جديدة في تأليف الأغاني، على الرغم من كونه معروفًا كممثل كبير. وأوضحت أن الأغنية الرئيسية "تيجي نسيب" تعكس هذا التعاون المميز، وأنها كانت سببًا في تعريف الجمهور بمواهب أكرم المتعددة.

أكرم حسني في سطور

جدير بالذكر أن أكرم حسني ليس فقط ممثلًا مشهورًا، بل هو أيضًا شاعر غنائي قدّم العديد من الأعمال الناجحة. ومن أبرز أعماله أغنية "ستو أنا" التي قدمها مع الفنانة أيتن عامر في مسلسل "مكتوب عليا".

كما تعاون مع الكينج محمد منير في أغنية "للي"، والتي كتب ولحن كلماتها. ولم تقتصر نجاحاته على ذلك، بل قدم أيضًا أغنية "السهر والانبساط" مع حميد الشاعري، من كلمات أكرم حسني، وشاركهم في الغناء الفنان هشام عباس.

أنغام: الألبوم يتصدر الحفلات والجمهور يحفظ كلمات الأغاني بسرعة

أما عن رد فعل الجمهور، فقد قالت أنغام إنها لمست نجاح الألبوم في الحفلات التي أحيتها مؤخرًا، مؤكدةً أن الجمهور كان يحفظ كلمات الأغاني بسرعة، وهو ما أسعدها بشكل كبير. وأضافت أن هذا النجاح يعكس تفاعل الناس مع العمل الفني، ويزيد من شغفها للاستمرار في تقديم الأفضل.

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