الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم مقتل 20 ألف عنصر من حركة حماس

حماس، فيتو
حماس، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 20 ألف عنصر من حركة حماس في غزة خلال العدوان على القطاع، وذلك وفق تعبيره.

 

حماس تعلن موعد إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة

ويوم الأحد الماضي، قالت حركة حماس، إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين سيتم مساء السبت المقبل.


الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

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