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خارج الحدود

العربية: ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًّا بشأن نشر قوات على الحدود

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت شبكة وقناة “ العربية ” في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، من المتوقع أن يوقع أمرا تنفيذيا بشأن نشر قوات على الحدود عقب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن نشر قوات على الحدود

وكانت  شبكة فوكس نيوز قالت قبل وقت سابق: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية، وأكدت الشبكة أن ترامب سيوقع أكثر من 200 إجراء تنفيذي فى يوم التنصيب.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد لفريقه إنه سيزور الصين بعد تنصيبه.

 تنصيب رئيسا للولايات المتحدة ‬‬للمرة الثانية

 جدير بالذكر أن ترامب وصل  إلى واشنطن، مساء السبت، لحضور حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة ‬‬للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.

ووصل ترامب على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا، حيث أعد ترامب لانتقاله للسلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر. 

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