الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في حادث احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بالبدرشين

التحقيق
التحقيق

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بمدينة البدرشين، باتفاق بين والدها وعمها وشقيقها.

 

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت متزوجة منذ عدة سنوات وارتبطت بشخص آخر بعلاقة غير شرعية، ما دفع زوجها لتطليقها فقرر والدها بالاتفاق مع شقيقها وعمها على احتجازها في تلك الغرفة وعقب وفاة والدها أكمل عمها وشقيقها احتجازها خشية تكرار سلوكها المشين.

واعترف المتهمين أنهم ارتكبوا الجريمة يخشون من سوء سلوكها بعد فضحهم في البلدة بإقامتها علاقة آثمة وهي متزوجة قائلين: "جابتلنا العار".

 

القبض على المتهمين بالجيزة

 تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة البدرشين بإبلاغ سيدة تدعى "زينب م"، ربة منزل، باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز وانهم يقيدونها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل المبلغ عنه، وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة.

 

أُلقى القبض على شقيق الفتاة غير الشقيق "إسلام. م"، البالغ من العمر 25 عامًا، وعمها "عربي. ع"، الموظف بالمعاش، وشقيق عمها "سعيد. ع"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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نيابة الجيزة البدرشين مديرية أمن الجيزة مركز شرطة البدرشين
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