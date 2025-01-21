الثلاثاء 21 يناير 2025
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مجلس التعليم بجامعة القناة يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية الإسراع في رصد وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، وكذا إعداد خطة متكاملة لأنشطة الطلاب خلال إجازة نصف العام، تتضمن معسكر إعداد القادة وبرامج تنموية متنوعة، بما يحقق الاستفادة القصوى للطلاب خلال فترة الإجازة.

جامعة القناة تبدأ إعداد الخطة الاستراتيجية التعليمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030

رئيس جامعة القناة يُشارك في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (صور)

انعقاد جلسة المجلس الجديدة 

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع. 

جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 

بدء أعمال الجلسة

افتتح الدكتور محمد عبد النعيم الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، كما قدم التهنئة للدكتورة منى حسن وكيل كلية التمريض لحصولها على درجة الأستاذية متمنيًا لها التوفيق والسداد، معربًا عن تقديره لجهود وكلاء الكليات في إدارة الامتحانات بكفاءة، ومطالبًا بسرعة إعلان النتائج خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، التي من المنتظر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025. 

جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 

نجاح تجربة دمج الإسماعيلية 

وأوضح "عبد النعيم" نجاح تجربة دمج الأسئلة المقالية مع الموضوعية وفق توجيهات وزارة التعليم العالي، مطالبًا بإجراء تقييم شامل للتجربة لرصد التحديات وإيجاد حلول لها، وإعداد تقرير تفصيلي حول إيجابيات وسلبيات التجربة لعرضه في مجلس الجامعة. 

 

تعزيز ونشر البرامج المميزة بالجامعة

وأشار إلى أهمية تعزيز الترويج للبرامج المميزة بالجامعة عبر مواقع الكليات وصفحات التواصل الاجتماعي، مع إعداد تقرير شامل عن أعداد الطلاب الوافدين، وطلاب البرامج المميزة، والمتعثرين في دفع المصروفات، بهدف تحديث قاعدة البيانات وتيسير الرجوع إليها. 

جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 

وفي سياق متصل، وبعد إعلان الدكتور ناصر مندور عن بدء إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي.  

 

إعداد خطة استراتيجية جديدة 

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة يبدأ في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2025-2030 بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في مختلف المجالات. 

جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 
جانب من الاجتماع،فيتو 

وقامت الدكتورة غادة حداد عضو فريق الخطة الإستراتيجية بعرض تقرير تفصيلي حول الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، مؤكدة أن الخطة ستتضمن مراحل متعددة تشمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومراجعة رؤية ورسالة الجامعة، وصياغة الأهداف الاستراتيجية، وإعداد خطط تنفيذية واستراتيجيات بديلة. 

 

المشرفون على إعداد الخطة 

تأتي الخطة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

ويضم فريق إعداد الخطة الاستراتيجية كل من: الدكتور ياسر الوزير، الدكتور كمال عطا الله، الدكتورة ثناء مختار النحلة، والدكتورة أمال النحلة، الدكتورة علا لهيطة، الدكتورة منى توفيق، الدكتور رفيق عبد الرحمن، الدكتورة أميمة الدرديري، والدكتورة شروق محمد على.

كما ناقش المجلس تقارير سير الامتحانات  في أسبوعها الأخير حيث وجه الدكتور محمد عبد النعيم بسرعة الانتهاء من رصد النتائج، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح، كما شدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في نهاية المجلس على ضرورة استيفاء طلاب الفرق النهائية بالجامعة لاستبيان قياس جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة وذلك وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات. 

 

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