خبراء يحددون آليات نجاح الطروحات في البورصة الفترة المقبلة، شحاتة: إتاحة السيولة والتسعير والترويج الجيد ينجح الطروحات،وخبير: توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية بسوق المال المصري

حدد خبراء أسواق المال، آليات نجاح الطروحات في البورصة الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنه طالما أن السيولة المتاحة جيدة والتسعير جيد والترويج لهذه الطروحات جيد والذي يستهدف المستثمرين العرب والأجانب من خارج المنظومة وليس من الداخل، وبذلك فإن السوق يستوعب ويحقق استفادة من الشركات المقرر طرحها.

شروط نجاح الطروحات

قال أحمد شحاتة خبير أسواق المال، إن سوق المال كان قبل عامين أفضل حالا من الآن لكننا أضعنا الفرصة، حيث إنه طالما أن السيولة المتاحة جيدة والتسعير جيد والترويج الجيد والذي يستهدف المستثمرين العرب والأجانب من خارج المنظومة وليس من الداخل، وبذلك فإن السوق يستوعب ويحقق استفادة من الشركات المقرر طرحها..ولازلنا نتساءل من الجهة المنوط بها والمسؤولة عن تنفيذ تلك الطروحات، فالطروحات حتى الآن ليس لها أب شرعي يسأل عن آليات وكيفية وموعد تنفيذها أو التقييم العادل لسعر الأسهم والأصول.

ضعف سوق المال المصري

وأضاف أنه على الرغم من أن تنفيذات البورصة المصرية وصل إلى 6 مليار جنيه إلا أنها تنفيذات قليلة جدا بالمقارنة بحجم السوق المصري وعدد السكان الذى يصل إلى 120 مليون جنيه.

وتابع، أن المشكلة في عدم وجود رؤية واضحة أو خطة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لتنفيذ البرامج ومن بينها الطروحات، ولماذا لا توضع خطط وبرامج وفق رؤية خبراء ووفق حوار لمجتمع سوق المال والاستثمار، يتم خلاله دراسة المشكلات واطر وضوابط حلها والجداول الزمنية وفق رؤية ولتكن 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات، لتنفيذ البرامج الهامة كالطروحات، وكذلك آليات التداول كالمشتقات وغيرها. وهذه الخطة والرؤية غير قابلة للتعديل والتغيير مع تغير المسئولين.



آليات استيعاب البورصة للطروحات

وأكد صفوت عبدالنعيم خبير اسواق المال، انه بالنسبة لمدى استيعاب البورصة للطروحات في الوقت الحالي فإن أصبح يتطلع العالم الاقتصادى حاليا الى القرارات المرتقبة فى السياسة النقدية للبنك الفيدرالى الامريكى والمؤثر بصورة كبيرة على حركة سوق المال والنقد والمعادن على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك عدم استقرار في قرارات المسئولين عن سوق المال،وبخاصة خلال الاربع سنوات الماضية فمنذ ازمة كورونا وتبعه احداث الاوكرانية الروسية دخل العالم في أزمات اقتصادية طاحنة،لافتا الى تأثيرها على حركة التجارة الخارجية بالسلب وبالتالي تأجيل الطروحات اكثر من مرة.



واتبعت الحكومة الامريكية والاتحاد الاوربى لاستخدام سياسات نقدية انكماشية برفع سعر الفائدة بصورة متوالية لمواجهة التضخم العالمى والمختلق من انكماش حركة التجارة العالمية وبالفعل تم رفع الفائدة حتى اجتماع الفيدرالى الامريكى خلال الربع الاول من العام والتثبيت خلال الجلستين الاخيرتين.



وأكد أنه أثرت حالة الانكماش الاقتصادى الأمريكى والأوربى والصينى بارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية وبالتبعية تم تصدير هذا التضخم لباقى دول العالم الذى لم تجد مفر من مواجهة التضخم برفع اسعار الفائدة طرفها ,,للحفاظ على معدل الاستهلاك العام للدولة وكذلك للحفاظ على الاستثمارات الاجنبية من التخارج،وكل ما سبق له تاثير كبير على حركة رؤوس الاموال على مستوى العالم وفى باقى الاسواق المالية والطاقة والاغذية.



وتابع،إنه لا شك ان جميع اسواق المال فى العالم تاثرت بالسلب مع كل رفع لمعدل الفائدة الفيدرالى،حتى وصلنا لمشارف الانتخابات الرئاسية الامريكية والتى لا سبيل لاقتناص الاصوات الامريكية سوى القدرة على تحسين مستوى المعيشة وخفض الاسعار بتخفيض معدل التضخم , واستخدام خفض سعر الفائدة تدريجيا ,,وهو ما بدا للعالم من تصريحات الحكومة الامريكية واتجاهها لانتهاج سياسات اكثر توسعية فى السياسة النقدية والتى من المقرر خفضها فى الاجتماع اللاحق فى حدود 0.25 % الى 0.5 %.



تاثير التضخم على أسواق المال



وتابع،انه وبالتاكيد سيكون تاثيره ايجابى على حركة رؤس الاموال بالاسواق العالمية ومنها مصر والشرق الاوسط، ويمكن رؤية هذا الانعكاس حاليا على ارتفاع الاسواق المالية العالمية ومنها مصر فى مقابل الانخفاض التدريجى فى مستويات الذهب العالمية وارتفاع ثقة المستهلك الامريكى الى اعلى مستوى لها منذ 6 اشهر.



وتابع، نتوقع معه زيادة الاستثمارات الاجنبية والعربية بسوق المال المصرى كاستثمار غير مباشر ,,وايضا فرصة للحكومة المصرية بتهيئة اكثر جاذبية للاستثمارات المباشرة فى الصناعة والزراعة بعد تشبع الاستثمار العقارى خلال الفترة الماضىة.



وعلى المستوى الفنى يتوقع استهداف المؤشر الرئيسى للسوق egx30 مستويات 34000 نقطة المستوى التاريخ المحقق بالسوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق المصرى وارتفاع القوة الشرائية له مقارنة بالاسعار العادلة للاسهم ,,ولكن الارتفاع المتوقع هذه المرة سيكون ارتفاع صحى اقتصاديا نتيجة بيانات اكثر توسعية اقتصاديا على مستوى العالم خلال الربع الاخير من العام.