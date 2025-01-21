محافظ الدقهلية: الموافقة على تخصيص 5 آلاف متر لإقامة مدرسة يابانية

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على تخصيص مساحة 5 آلاف متر لإقامة مدرسة يابانية، وتخصيص 2100 متر لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة السنبلاوين.

تخصيص أراضي لإقامة مشروعات تعليمية وتنموية وخدمية

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه القرارات تأتي من أجل توفير مشروعات تعليمية وتنموية وخدمية في إطار توفير خدمات متنوعة في جميع مراكز ومدن المحافظة وتلبية لاحتياجات وأولويات العمل في مختلف القطاعات الخدمية وإتاحة خدمات مختلفة للمواطنين في أماكن إقامتهم.

ارض لإقامة مشروعات للنفع العام عليها والاستفادة من موارد الدولة بالسنبلاوين

وأوضح محافظ الدقهلية أن المجلس التنفيذي قد وافق على هذه القرارات، لأجل الصالح العام، مشيرا إلى أن المساحات المشار إليها هي أراضي أملاك دولة بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين، لإقامة مشروعات للنفع العام عليها والاستفادة من موارد الدولة في تنويع المشروعات بنطاق المحافظة.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، ومحسن طه مدير الإدارة العامة للمجالس واللجان.

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