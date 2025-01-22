الإحصاء: اللحوم والدواجن تسجلان ارتفاعات بنسبة (19.8%) خلال ديسمبر الماضي، الفراخ البيضاء تسجل 95.7 جنيها.. والشعبة: ارتفاع أسعار الكتكوت السبب

تعد اللحوم والدواجن من السلع الأساسية التى تشهد تغيرات سعرية وتؤثر بشكل مباشر على المستهلك.

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعات كبيرة وشهد شهر ديسمبر الماضى ارتفاعا بنسبة (19.8%) مقارنة بشهر ديسمبر 2023، ويأتى ذلك طبق التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي

وسجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (19.2%) خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ ديسمبر 2023، وذلك طبقا لما رصده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

واصلت أسعار الفراخ في الارتفاع الملحوظ وخاصة البيضاء، وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الفراخ بين جنيه و3.5 جنيه؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 95.7 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 79 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك.

اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا.

اسعار الفراخ

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

اسعار الفراخ

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

اسعار الفراخ

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.

اسعار الفراخ

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.

اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم 21-1-2025

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا.

اسعار الفراخ

اسعار البانيه اليوم الثلاثاء

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا.

شعبة الدواجن: أسعار الدواجن غير مبرره وضبط الأسواق بانضباط التسعيرة

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات غير طبيعية ومفاجئة، إذ ارتفعت في خلال أقل من شهر من 76 جنيهًا سعر كيلو الدواجن إلى 91 جنيهًا في المزرعة.

وأضاف «السيد» أن سعر الكتكوت ارتفع أيضًا خلال الفترة الماضية إلى 50 جنيها، والكتكوت الأهالي الذي كان يباع بـ 26 جنيهًا وصل لـ 40 جنيهًا، موضحًا أن ارتفاع الكتكوت يعطى حافزًا أو شعورًا للمنتجن بأن هناك ارتفاعات كبيرة مقبلة في سعر منتجات الثروة الداجنة.

وأوضح: أن المنتجين رفعوا أسعار الكتكوت على الرغم من عدم وجود أي أسباب جوهرية تؤدي إلى هذا الارتفاع، إلا زيادة طلبات الشراء، أي أن سعر منتجات الثروة الداجنة تدور في دائرة العرض والطلب وهو الأمر الذي يزيد من حالة عدم استقرار الأسعار.

وتابع: أنه يتجدد مع كل ارتفاع كبير في منتج من منتجات الثروة الداجنة السؤال بشأن متى سيحدث الانضباط في سعر البيض والدواجن والكتكوت؟ لتكون الإجابة أن ضبط الأسواق لن يتم إلا بحدوث انضباط في التسعيرة مبني على تكلفة المنتج.

اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا؛ إذ تراوحت الانخفاضات في سعر كيلو اللحمة بين جنيه و14 جنيهًا، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 425.9 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم

انخفاض أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 398.1 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم

انخفاض أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 415.2 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 12 جنيها في الكيلو، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 393.7 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350.1 جنيه، بانخفاض 14 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 394.1 جنيه في الأسواق، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق؛ فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 396.6 جنيه في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 340 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق

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