الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظ الدقهلية يعلن مكافأة لأفضل مخبز على مستوى المحافظة (صور)

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية والتنفيذية. 

 

محافظ الدقهلية يهنئ رجال الشرطة بعيدهم 

واستهل محافظ الدقهلية الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لرجال الشرطة قيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيدهم، متمنيا أن يحفظ الله مصر وجيشها وشرطتها وشعبها من كل مكروه وسوء، مؤكدا على دور هيئة الشرطة في حفظ الأمن للمواطنين وحمايتهم، وقال: أننا نعيش مرحلة مميزة من الإستقرار والبناء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل دون كلل أو ملل ونستلهم منه الإخلاص والتضحية في بذل الجهود من أجل المواطنين.

منح مكافأة لأفضل فرن خبز على مستوى المحافظة

وقرر محافظ الدقهلية منح مكافأة لأفضل فرن خبز على مستوى المحافظة في الالتزام بالمواصفات المطلوبة لإنتاج رغيف الخبز وعدم تجميع بطاقات وتيسير صرف حصص الخبز للمواطنين وذلك تشجيعا لأصحاب أفران الخبز على تحسين الخبز والالتزام بالمعايير اللازمة.

توافر السلع بأسعار متميزة ومطابقة للمواصفات تيسيرا على المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز ومنافذ البيع، ومتابعة دائمة للإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية التي تم تركيبها بكل منفذ، ومتابعة أسواق اليوم الواحد في جميع المراكز والمدن، والتأكد من توافر السلع بأسعار متميزة ومطابقة للمواصفات تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، وشدد على ضرورة زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء تخفيفا عن المواطنين.

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مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تهم المواطن

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي  اليوم الثلاثاء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تخدم أبناء الدقهلية والتوجيه بسرعة تنفيذ ما جاء في الاجتماع، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ باسم الشريف مدير مكتب محافظ الدقهلية.

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