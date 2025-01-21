الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

حبس تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تاجر عملة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة الدقهلية وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الاتجار غير المشروع الأجهزة الأمنية الأموال العامة النقد الأجنبى جرائم الاموال العامة غسل الأموال

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