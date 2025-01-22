المجتمعات العمرانية تناقش خطط تطوير منظومة الصرف والمياه بالعاشر من رمضان

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع استشاري مكتب "إنفايروسيفك"، بحضور المهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي المياه والصرف بالجهاز، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة الصرف الصحي والصناعي، ووضع استراتيجيات تطويرها بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني المستقبلي للمدينة.

ناقش الاجتماع خطة تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة مياه الشرب من خلال تحسين أداء الروافع والمحطات، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق أحدث التقنيات في مجالات المعالجة والتنقية، بما يحقق الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الخدمات وفق المعايير الدولية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن تطوير المرافق والبنية التحتية يعد أولوية قصوى لجهاز المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى اعتماد حلول متكاملة ومبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة. وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة العاشر من رمضان كمدينة نموذجية في التنمية العمرانية والصناعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

بمساحة 4199 مترًا بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4200 متر بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 6295 جنيهًا، وأرض سكني بمساحة 15313 مترًا بسعر 5395 جنيهًا.

كما تطرح بالصالحية الجديدة ارض تجاري بمساحة 11260 مترًا بسعر 7365 جنيهًا.

وبمدينة العاشر من رمضان أرض بمساحة 6122 مترًا بسعر 5670 جنيهًا للمتر، وأرض مخازن بمساحة 43257 مترًا بسعر 5670 جنيهًا، وأرض معارض بمساحة 43257 مترًا بسعر 10635 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1851 مترًا بسعر 13920 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 199673 مترًا بسعر 4910 جنيهات.

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