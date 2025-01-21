الثلاثاء 21 يناير 2025
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حملة لإزالة وصلات المياه الخلسة بحدائق أكتوبر

حملة لإزالة وصلات
حملة لإزالة وصلات المياه الخلسة بحدائق أكتوبر

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملات  للتصدي لتوصيلات المياه بطريق الخلسة
حيث تم توجيه حملة اليوم من إدارة التشغيل والصيانة والتحصيلات بجهازي مدينة حدائق أكتوبر والسادس من أكتوبر  لمنطقة ابني بيتك ٢.
وتم فصل المياه عن عدد من ٢٦ محل تجاري، وكذلك عدد ٤٧ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بابني بيتك ٢ نظرا لقيامهم بتوصيل المياه بدون تعاقدات وبدون تركيب عدادات مياه ، مع تحميل المخالفين جميع الآثار المادية والقانونية عن ذلك. 
وناشد جهاز المدينة للمواطنين أصحاب الوحدات أو قطع الأراضي  وأصحاب الوحدات التجارية بضرورة توفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التعاقد على المياه وتركيب العدادات، علما بأنه يتم تكثيف الحملات بشكل أسبوعي لفصل الخدمة على غير المتعاقدين والمخالفين. 
ويمكن للمواطنين التواصل مع جهاز المدينة عن طريق الرقم الموحد 15100 لشكاوي المياه والصرف الصحي والزراعة والنظافة والإنارة العمومية. 
علما بأن التعاقد على المياه وتركيب عداد المياه شرط أساسي لتقديم الخدمة للمواطنين وللتعامل على أي إجراءات تتعلق بالوحدة أو قطعة الأرض.

وكان قد استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة ٦ أكتوبر، بتفقد مشروعات الاسكان بالمدينة، شملت مشروع "سكن لكل المصريين" الاسكان فوق المتوسط والمتوسط، ومشروع "جنة" بالتوسعات الشمالية، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بعمارات محور الإسكان فوق المتوسط بسكن لكل المصريين، والتي تشتمل على أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمساحة ١٥٠ مترا مربعا في المتوسط وتنقسم إلى ٣ غرف، حمام،مطبخ، وغرفة النوم الرئيسية بها حمام وغرفة ملابس، كما تفقد الوزير إحدى الوحدات المفروشة كنموذج بالمشروع.

واستمع المهندس شريف الشربيني لشرح تفصيلي عن المشروع، حيث أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، أن تصميم العمارة السكنية عبارة عن أرضي وخمسة طوابق كل طابق به ٤ وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على أسانسير، كما أن المشروع محاط بسور سلك بالاضافة الى سور شجري خارجي وبوابات.

ولفت رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، محال تجارية، مولات تجارية، حضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

كما تفقد الوزير موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي. بالمدينة، حيث يجري  تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدات، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعا، كما تحتوي العمارات السكنية على مصعد كهربائي وتتكون الوحدات من ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وخلال الجولة، وجه الوزير بسحب الأعمال من الشركات المتأخرة وضغط معدلات التنفيذ والعمل بالمشروع بكامل جوانبه بالتوازي، ورفع المخلفات أولا بأول وعقد لقاءات دورية مع الشركات العاملة لضغط الأعمال وسرعة تشطيب الواجهات بالعمارات التي تم الانتهاء من الإنشاءات بها.

وانتقل وزير الإسكان لتفقد مشروع الإسكان "جنة" بالتوسعات الشمالية بالمدينة، مشيرا إلى أن مشروع جنة للإسكان يتكامل مع المشروعات الأخرى التي تقوم بها الوزارة لأنماط الإسكان المختلفة التي تغطي طلب شرائح المجتمع المصري حيث يعد نموذجًا متكاملًا لمجتمعات سكنية مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز البيئة العمرانية.

وأبدى المهندس شريف الشربيني عدم رضاه عن حجم العمل بالمشروع موجها بتلافي عدد من الملاحظات بالتشطيبات الداخلية للوحدات وأعمال المسطحات الخضراء في محيط العمارات.

يُذكر أن مشروع “جنة” يُعد أحد أبرز مشروعات وزارة الإسكان، ويقع في موقع متميز بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من وصلة دهشور ومحور 26 يوليو، ويضم المشروع 280 عمارة سكنية محاطة بسور، وأربع بوابات رئيسية.

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المهندس محمد مصطفي المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربينى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة حدائق اكتوبر حدائق اكتوبر
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