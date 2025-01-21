لجنة هندسية لمعاينة عقار درب البرابرة المحترق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى نشب بمعرض نجف بالعقار رقم ١٥ بحارة الفرن درب البرابره بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات، وأعمال التبريد جارية.





وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمعرض نجف بالدور الثاني بالعقار رقم ١٥ المكون من ٤ أدوار امتد إلى الدور الثالث، ثم إلى سطح المبنى الخلفى للعقار.





وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

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