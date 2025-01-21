الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لجنة هندسية لمعاينة عقار درب البرابرة المحترق

حريق درب البرابرة،
حريق درب البرابرة، فيتو
ads

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى نشب بمعرض نجف بالعقار رقم ١٥ بحارة الفرن درب البرابره بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات، وأعمال التبريد جارية.

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مول بالعتبة

نشوب حريق داخل مول بالعتبة



وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمعرض نجف بالدور الثاني بالعقار رقم ١٥ المكون من ٤ أدوار امتد إلى الدور الثالث، ثم إلى سطح المبنى الخلفى للعقار.

 



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة درب البرابرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة قوات الحماية المدنية محافظة القاهر نشوب حريق

مواد متعلقة

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شقة سكنية بالقليوبية
ads

الأكثر قراءة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك مصر بالفيوم

منوعات

المزيد

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

المزيد
الجريدة الرسمية