نشوب حريق داخل مول بالعتبة

نشب منذ قليل حريق داخل مول شهير بدرب البرابرة فى منطقة العتبة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مول شهير بدرب البرابرة فى منطقة العتبة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.