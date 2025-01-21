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أخبار مصر

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء،عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية،وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان 

 

 ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في التقديم واستيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وارسالها علي البريد الالكتروني التالي  labour@labour.gov.eg.

 

المستندات والأوراق والشروط المطلوبة

 

مع العلم أن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية،والعمر من 25 إلى 40 سنة،وخبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من  الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين

 

بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وبشأن المُتقدمين من  خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة،وخبرة  لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

 

موعد التقديم لوظائف الامارات 

 

وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات،وكذلك تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات،و تذكرة سفر الاستقدام،وأن  ساعات العمل 8 ساعات وفقًا لقانون العمل،كما أن مدُة العقد سنتين وأكدت على فترة التقديم تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025،ولمدة 10 أيام..

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