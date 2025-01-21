الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

شاهد مباراة الخليج والنصر بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

 يلتقي فريق النصر في مواجهة قوية نظيره الخليج، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري السعودي.

 

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي 

 وتنطلق المباراة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الخليج.

ويقع الخليج في المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

يدخل النصر المباراة متفوقا بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 13 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج.

 

شاهد مباراة  النصر ضد الخليج بالدوري السعودي 

ومن المقرر أن يتم بث مباراة النصر والخليج  على القناتين التاليتين:

SSC1 HD
SSC1 SD

 

تشكيل الخليج المتوقع أمام النصر 

في حراسة مرمى: إبراهيم سيهيتش.
خط الدفاع: سعيد آل حمسل – مارسيل تيسيران – محمد خبراني – بيدرو ريبوتشو.
خط الوسط: ديميتريوس كوربيليس – كونستانتينوس فورتونيس– واهب صالح
خط الهجوم: منصور حمزي  – فابيو مارتينيز – عبدالله السالم.

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