انهيار طالبة بإعدادية الشرقية بسبب صعوبة امتحان الهندسة (صور)

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء من أداء امتحان الهندسة للترم الأول 2025.

فيما تداول رواد فيسبوك صورا ترصد لحظة انهيار إحدى الطالبات في أحضان زميلتها وذلك بعد خروجها من أداء الامتحان بإحدى لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية.

وتظهرالصور لحظة دخول الطالبة في حالة بكاء شديدة مؤكدة صعوبة امتحان الهندسة بالنسبة لها ومحاولة زميلاتها تهدئتها.

انهيار طالبة بإعدادية الشرقية في أحضان زميلاتها بسبب الهندسة،فيتو

باين ردود الأفعال على امتحان الهندسة

وتباينت ردود أفعال الطلاب بمحافظة الشرقية تجاه مستوى امتحان الهندسة، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط وأجمع البعض الآخر على صعوبة المادة بدعوى أن معظم الأسئلة غير مباشرة.

وقالت الطالبة نانسي وليد بإحدى لجان الزقازيق لـ«فيتو»، إن «امتحان الهندسة طويل ويحتاج إلى وقت وفيه تكات صعبة وأسئلة غير مباشرة..وعموما هو امتحان وعدى وربنا يكرم في اللي جاى».

إحباط 4 محاولات غش ومعاقبة رؤساء لجان بإعدادية الشرقية

ورصدت غرفة عمليات محافظة الشرقية 4 طلاب أحدهم بلجنة بني عياض التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية والآخر بلجنة الشهيد أحمد العشماوي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية والثالث بلجنة العمدة أبو سليمان التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والأخير بلجنة السلام التابعة لادارة ديرب نجم التعليمية أثناء قيامهم بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الهندسة عبر الهاتف المحمول وتم تحرير محاضر للطلاب وإحالتهم للتحقيق.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه فور تلقي بلاغ بقيام المذكورين بتصوير ورقة امتحان الهندسة عبر التليفون المحمول، جرى ضبطهم على الفور قبل الإرسال وبالفحص تبين عدم وجود أي إجابات على الهاتف المحمول الخاص بهم.

كما أنه من المقرراتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال رؤساء اللجان والملاحظين المسؤولين عن الوقائع.

انهيار طالبة باعدادية الشرقية في أحضان زميلاتها بسبب الهندسة،فيتو1

149 ألفا و285 طالبا بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان الهندسة

وأدى نحو 149 ألفًا و285 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي مرحلة إتمام التعليم الأساسي اليوم الثلاثاء، امتحان النصف الأول من العام الدراسي في مادة الهندسة.

وانطلق الخميس الماضي، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، الفصل الدراسي الأول (المواد المضافة للمجموع)، حيث يتقدم للامتحانات 149 ألفا و285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة بنطاق المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

وتنشر"فيتو"جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أن اعتمدها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

انهيار طالبة باعدادية الشرقية في أحضان زميلاتها بسبب الهندسة،فيتو2

البداية بمادة الجبروالإحصاء

وبدأت الامتحانات (المواد المضافة للمجموع) بمادة الجبر والإحصاء فترة أولى، واليوم الثاني هو السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء، واليوم الثالث الإثنين 20 يناير أدى الطلاب مادة اللغة الأجنبية، واليوم الرابع الثلاثاء 21 يناير، أدى الطلاب مادة الهندسة، واليوم الخامس الأربعاء 22 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير مادة العلوم.

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