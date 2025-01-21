التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام الجونة بالدوري المصري

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل فريقه نظيره الجونة في المباراة التي ستقام باستاد خالد بشارة بافتتاح منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مباراة البنك الأهلي والجونة

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو

مباراة البنك الأهلي والجونة

ويدخل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مباراتين على غزل المحلة بهدف نظيف ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة

أما فريق الجونة فيسعى لتخطي الهزيمة من الأهلي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ترتيب البنك الأهلي والجونة

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

ويحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفًا واحدًا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

الدوري المصري، وتنطلق الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري اليوم الثلاثاء، بإقامة 4 مباريات تجمع غزل المحلة ضد حرس الحدود، الجونة ضد البنك الأهلى، والإسماعيلى ضد سموحة، وإنبى ضد طلائع الجيش.



مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري

الثلاثاء 21 يناير

غزل المحلة ضد حرس الحدود..4 عصرًا

الجونة ضد البنك الاهلى..4 عصرًا

الاسماعيلى ضد سموحة..7 مساء

انبى ضد طلائع الجيش..7 مساء

الأربعاء 22 يناير

فاركو ضد الأهلى..4 عصرًا

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

زد اف سى ضد بيراميدز..7 مساء

الخميس 23 يناير

بتروجت ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا

مودرن سبورت ضد الزمالك..7 مساء

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