وزير الزراعة النيجيري يتفقد المركز الدولي للتلقيح الصناعي بـ"سخا" في كفر الشيخ

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، والوزير أبو بكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، المركز الدولي للتلقيح الصناعي بسخا "المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان" بشرق مدينة كفرالشيخ، للتعرف على أصناف وأنواع اللقاحات التي تدمج بين السلالات المصرية والعالمية لإنتاج سلالات جديدة تعزز إنتاج اللحوم والألبان.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير مركز البحوث الزراعية، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفاصيل الزيارة

وتفقد محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة النيجيري صالات المحاضرات، ومركز التلقيح الصناعي، ومعمل الأبحاث والتجارب، ووحدة خدمات مربي ماشية الألبان، ومعمل التحليل الميكروبي، ومعمل الإخصاب المعملي، ومعمل تحليل الألبان، ومعمل نقل الأجنة، ومعمل الوراثة الجزيئية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن المركز الدولي للتلقيح الصناعي يعد الأول من نوعه في مصر، ويضم عدة أنشطة هامة تشمل النشاط البحثي، حيث يتم إجراء أبحاث في مجالات التكنولوجيا الحيوية، كما ينظم دورات تدريبية على مدار العام في هذه المجالات، ويستهدف تدريب خريجي كليات الطب البيطري والزراعة (أقسام الإنتاج الحيواني) لتهيئتهم لسوق العمل.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المركز يقدم خدمة تحليل الأعلاف سواء كانت حيوانية أو داجنة أو سمكية، كما يقدم خدمة تحليل الألبان، حيث تحتوي الوحدة على معامل متخصصة مثل معمل التحليل الكيميائي للألبان، ومعمل تحليل الخلايا الجسدية، ومعمل البكتريولوجي، بالإضافة إلى دوره الإرشادي من خلال الرد على استفسارات المربين وتقديم النصائح الإرشادية لهم لمضاعفة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي لتعزيز الأمن الغذائي الصحي ذات الجودة والقيمة لأهالينا بالمحافظة.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير مركز البحوث الزراعية، أن دور محطة البحوث الزراعية بسخا يتركز على تنفيذ البرامج البحثية لتربية وإنتاج الأصناف الجديدة من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية بهدف تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، ووضع حزم التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، فضلًا عن توصيل الحزم الفنية التي توصل إليها البحث العلمي إلى الفلاحين عبر البرامج الإرشادية، الحقول الإرشادية، الحملات القومية والمدارس الحقلية، وحل مشاكل المزارعين من خلال الندوات والتواصل المباشر معهم، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي المنتقاة عالية الجودة من تقاوي المربي والأساس، والتي تستخدم في إنتاج التقاوي المعتمدة التي توزع على الفلاحين.

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