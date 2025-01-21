محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان مركز إعداد تقاوي الذرة الشامية

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، والوزير أبو بكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مركز إعداد تقاوي الذرة الشامية (الهجين) "البرنامج القومي لبحوث الذرة الشامية" بمحطة البحوث الزراعية بسخا، للاطلاع على الأصناف الجديدة من الذرة التي تتميز بتكيفها مع التغيرات المناخية، وأقل مدة زراعية، مع زيادة الإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، مدير مركز البحوث الزراعية، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة النيجيري إلى شرح من رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث الذرة الشامية حول التقاوي الجديدة عالية المحصول التي تشمل هجنًا بيضاء عالية البروتين، وهجنًا صفراء غنية بالفيتامينات، بالإضافة إلى هجن حمراء عالية الجودة تساعد على تحسين الإنتاج الحيواني والداجني، وهجن جديدة للفيشار وذرة سكرية.

واطلع محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة النيجيري على العديد من الهجن الجديدة المتميزة بجودة عالية من بينها الهجين ه.ف 133 الأبيض، بالإضافة إلى الهجن ه.ف 184 و185 و186 الأصفر، وكذلك الهجن ه.ث 377 و369 و370، والهجين ه.ث 378 الأحمر.

محافظ كفر الشيخ: محطة بحوث سخا الأقدم في الشرق الأوسط

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن محطة البحوث الزراعية بسخا من أكبر المحطات الزراعية في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤها في عام 1960 بهدف تنفيذ البحوث العلمية في منطقة الدلتا، بالإضافة إلى خدمة الفلاحين والمجتمع، وتتضمن 14 معهد بحثي ومعملين مركزين، وقد أسهمت هذه المحطة من خلال بحوثها في تحقيق الطفرة الزراعية من خلال تحسين متوسط الإنتاجية والجودة لجميع المحاصيل، وسرعة النمو في فترات وجيزة، مما ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي مقارنة بزيادة عدد السكان.

ومن جانبه، أعرب الوزير أبو بكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، عن إعجابه الكبير بالتجارب الزراعية المتقدمة في مصر، خاصة في مجالات إعداد وإنتاج التقاوي والبذور المختلفة، مؤكدًا أن بلاده تتطلع للاستفادة من هذه الخبرات القيمة في تطوير قطاعها الزراعي، مشيرًا إلى أهمية نقل المعرفة المصرية في مجالات الزراعة، وحفظ البصل، بالإضافة إلى أنواع البذور والتقاوي المتميزة، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي في نيجيريا.

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