الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

استبعاد ملاحظة ورئيس لجنة وضبط طالبتين بحوزتهما هواتف بامتحانات الإعدادية في المنوفية

استبعاد ملاحظة ورئيس
استبعاد ملاحظة ورئيس لجنة وضبط طالبتان بحوزتها هواتف بإمتحان

أعلنت غرفة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، عن تقريرها الخاص بامتحانى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى واللذان عقدا اليوم بـ 398 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

استبعاد ملاحظة بسبب حيازتها للهاتف المحمول

وجاء فى التقريراستبعاد ملاحظة بلجنة مدرسة الشهيد السيد رمضان الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لعدم الالتزام بتعليمات الامتحان وحيازة تليفون محمول وتم إحالتها للشؤون القانونية.

كما تم إنهاء تكليف واستبعاد رئيس لجنة كفر زين الدين الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، لوجود ابن شقيقته باللجنة بالمخالفة للتعليمات المنظمة للامتحان وتم إحالته للشئون القانونية.

كما تم رصد تداول ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة المنوفيه الساعة ( 9,55 ) عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخص لجنة مدرسة عرب الرمل التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، كما تم ضبط طالب وطالبة بحوزتهما تليفون محمول، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن

وتم ضبط طالبتان بمدرسة الدكتور أحمد عيسى الصعيدي بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم  التعليمية، وكذلك طالبة بمدرسة المساعي الإعدادية الجديدة التابعة لذات الإدارة  وبحوزتهن  تليفون محمول وتم التحفظ عليه وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بأولياء الأمور التعاون بعدم السماح لأبنائهم بإحضار الهواتف إلى مقر اللجان حرصًا على سير الامتحانات بشكل منتظم، وأعطاء كل ذي حقِ حقه.
 

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