رئيس الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية يزور الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بعُمان

قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بزيارة الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بمدينة مسقط في سلطنة عمان، في إطار التعاون الدولي مع كبريات الجامعات العالمية.

وخلال الزيارة، التقى بالبروفيسور مايكل براون، رئيس الجامعة الألمانية، بحضور عمداء كليات الأكاديمية العربية وذلك لتعزيز الشراكة الأكاديمية وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجانبين.

ويشمل هذا البروتوكول التبادل الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في البحث العلمي والتدريب. وخلال زيارته

وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بجولة تفقدية شملت المراكز البحثية في الجامعة الألمانية، بما في ذلك مركز عمان للهيدروجين، ومركز أبحاث المحيط الهندي، بالإضافة إلى معامل الكليات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.