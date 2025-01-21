الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية يزور الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بعُمان

رئيس الأكاديمية العربية
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يزور الجامعة الألمانية

 قام  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بزيارة الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بمدينة مسقط في سلطنة عمان، في إطار التعاون الدولي مع كبريات الجامعات العالمية. 

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وخلال الزيارة، التقى بالبروفيسور مايكل براون، رئيس الجامعة الألمانية، بحضور عمداء كليات الأكاديمية العربية وذلك  لتعزيز الشراكة الأكاديمية وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجانبين.

ويشمل هذا البروتوكول التبادل الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في البحث العلمي والتدريب. وخلال زيارته

وقام  الدكتور إسماعيل عبد الغفار بجولة تفقدية شملت المراكز البحثية في الجامعة الألمانية، بما في ذلك مركز عمان للهيدروجين، ومركز أبحاث المحيط الهندي، بالإضافة إلى معامل الكليات المختلفة.

 

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الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية الجامعة الالمانية سلطنة عمان مايكل براون

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