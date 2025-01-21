الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

مران تأهيلي لثلاثي الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

الزمالك
الزمالك

واصل محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجهم التأهيلي، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الونش وعبد الله السعيد والزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية سواء بالركض حول الملعب بجانب فقرة باستخدام الأدوات الرياضية، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في إطار البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي للثلاثي ومنحهم تعليمات خاصة في إطار البرنامج الموضوع لهم.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

وأسدل الستار يوم الأحد الماضي على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وضمنت ثمانية فرق التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية من بينهم خمسة أندية عربية منهم فريقان من مصر وفريقان من الجزائر هم: نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي. 

عبدالله السعيد 
عبدالله السعيد 

 

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)


ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

 

1- الزمالك: 11 نقاط.

2- المصري:  9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

 

وكان الصفاقسي التونسي قد ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.

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البرنامج التأهيلي البطولة الكونفدرالية الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الدكتور محمد اسامة هضة بركان المغربي ربع نهائي البطولة الكونفدرالية دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية مصطفي الزناري محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي

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