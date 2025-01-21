الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار في المعادى

ضبط 4 أشخاص للتنقيب
ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار

تمكنت  أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط 4 أشخاص؛ بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى المعادى 
 
 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادى.


 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار  وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 2متر).

 

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وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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اجهزة الامن بالقاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رات دائرة قسم شرطة المعادي قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة نيابة العامة أمن بالقاهرة

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