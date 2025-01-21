وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات ويتفقد مدرسة إسماعيل الحبروك (صور)

تابع اليوم يوسف الديب _وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مسار امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وقام يرافقه خالد الدقلة مدير عام ادارة بندر دمنهور التعليمية بتفقد مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية لغات وذلك للوقوف على حسن سير وانتظام الامتحانات والاطمئنان على تحقيق الانضباط داخل اللجان

وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور، فيتو





اكد على أن الامتحانات تسير وفق إطارها الصحيح منذ انطلاقها وحتى اليوم وذلك في إطار حرص الجميع على توفير الأجواء التربوية المنضبطة والمناخ المناسب أمام الطلاب فى كافة اللجان الامتحانية مع الالتزام بتنفيذ تعليمات السيد محمد عبداللطيف _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة والالتزام بالضوابط والقواعد والقرارات المنظمة للامتحانات لتحقيق الانضباط داخل اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مشيرا إلى استمرار المتابعة الميدانية والتواصل اللحظى بمديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الفرعية للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات والتأكد من دخول الطلاب داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإتمام تجهيزات كافة اللجان من اضاءه وتهويه وسلامة الوصلات الكهربية بها





وقد انتظمت أعمال الامتحانات اليوم ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية والغرف الفرعية بالادارات التعليمية أى شكاوى أو اخطارات بوجود ما يعكر صفو أجوائها.



125 ألفا و867 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

و أدى اليوم طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادى العام البالغ عددهم ١٢٥ الف و٨٦٧ طالب وطالبة امتحانهم اليوم في مادتى الجبر فترة اولى والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية وذلك أمام ٥٧٥ لجنة امتحانية بنطاق ١٨ ادارة تعليمية





كما ادى طلاب القسم المهنى البالغ عددهم ٥٥٨٢ طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم فى مادتى الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية وذلك أمام ٢٢ لجنة بنطاق ١٤ ادارة تعليمية

وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور، فيتو





بالإضافة إلى ٣٧ طالب وطالبة من طلاب التربية الخاصة ( الصم ) أدوا امتحانهم فى مادتى الرياضيات والحاسب الالى ولم يتغيب منهم أحد كما انتظم ١١ طالب وطالبة ( مكفوفين ) اليوم وأدوا امتحانهم اليوم فى مواد الانجليزية فترة اولى وثانية والتربية الفنية فترة ثالثة تغيب منهم طالب واحد



ويؤكد وكيل الوزارة على أنه تم متابعة انتظام الطلاب داخل اللجان والتأكد من تحقيق الانضباط وتذليل كافة المعوقات التى تؤثر سلبا على مسار الامتحانات كما تم التشديد على مكافحة الغش بكافة صورة واشكالة ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة الالكترونية داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين

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