تفاصيل متابعة مدير تعليم البحيرة لامتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمتابعة عملية تسليم أوراق أسئلة مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة للإعدادية العامة والتربية الدينية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الفنية للقسم المهنى والصم وضعاف السمع لطلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم الثانى من الامتحانات.

ويأتي ذلك فى إطار متابعته سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بمحافظة البحيرة عن العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ فى يومها الثانى بعد استئناف الامتحانات التى انطلقت يوم السبت ١٨ / ١ / ٢٠٢٥ والمقرر انتهاؤها الخميس ٢٣ / ١.

وكيل تعليم البحيرة يقوم بالإشراف على تسلم أوراق الامتحانات للشهادة الإعدادية

وقام بالإشراف على تسليم أوراق الأسئلة مشددا خلال متابعته على أهمية الالتزام الكامل بكل الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بدءًا من تسليم الأوراق وصولًا إلى تسليمها داخل اللجان بشكل آمن ومنظم، مع التأكد من عدم وجود أي محاولات للتسريب أو الغش.

وشددعلى ضرورة التأكد من أن كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية، وخطوط السير لنقل وتوصيل مظاريف الأسئلة إلى اللجان تسير بشكل دقيق وسليم، لضمان استلامها فى اللجان الامتحانية فى المواعيد المحددة وقبل بدء الامتحان بوقت كاف، حتى يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى الطلاب فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، ولضمان نزاهة الامتحانات.

وأكد يوسف الديب _وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية تسير وفق إطارها الصحيح منذ انطلاقها وذلك في إطار حرص الجميع على توفير الأجواء التربوية المنضبطة والمناخ المناسب أمام الطلاب فى كافة اللجان الامتحانية وقد انتظم الطلاب اليوم داخل اللجان فى أجواء سادها الهدوء والاستقرار والانضباط وتذليل المعوقات التى قد تواجههم أو تؤثر سلبا على مسار الامتحانات مع الالتزام بتنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف _وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر_ محافظ البحيرة، والالتزام بالضوابط والقواعد والقرارات المنظمة للامتحانات لتحقيق الانضباط ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مع التشديد على عدم التهاون مع المقصرين والمخالفين.

انعقاد غرفة العمليات للمتابعة اللحظية بمديرى الإدارات التعليمية بالبحيرة

وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات منذ الصباح الباكر وقيامها بالمتابعة اللحظية وتواصلها الدائم بمديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الفرعية للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات والتأكد من دخول الطلاب داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإتمام تجهيزات كافة اللجان من إضاءة وتهوية وسلامة الوصلات الكهربية.

وأجرى يوسف الديب وكيل الوزارة جولة ميدانية اليوم، لضبط احد اللجان الامتحانية بإدارة الرحمانية التعليمية حيث قام بتفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور واطمأن على انضباط اللجنة واستقرارها وتوافر كافة سبل الراحة أمام الطلاب والملاحظين، مشددا على منع الغش بكافة أشكاله وصوره والالتزام بمنع حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

١٢٥ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٥ ألف و٨٦٧ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٥ لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.

وأدى ٥٥٨٢ طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية أمام ٢٢ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أربع لجان صم وضعاف السمع تستقبل ٣٧ طالبا وطالبة ولجنة للمكفوفين بها ١٥ طالبا وطالبة.

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