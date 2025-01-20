طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة: الأسئلة سهلة (بث مباشر)

أدي طلاب الصف الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قام بأداء الطلاب اليوم بأداء امتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة، واكد الطلاب ان امتحانات اليوم كانت سهلة وفي مستوي الطالب المتوسط.

الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسهيل العملية الامتحانية على الطلاب

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أهمية توفير الأجواء الهادئة الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتم التشديد على اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والعمل على انتظام جميع اللجان والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

كما تم التشديد على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية مع الطلاب أو الملاحظين باللجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

125 ألفا و867 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة يبلغ ١٢٥ ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٥ لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.

كما يؤدي ٥٥٨٢ طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية أمام ٢٢ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية بالإضافة إلى أربع لجان صم وضعاف السمع تستقبل ٣٧ طالبا وطالبة ولجنة للمكفوفين بها ١٥ طالبا وطالبة.

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