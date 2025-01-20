رئيس الإنجيلية: الكنيسة تحقق رسالتها حينما تتواصل مع الناس وتلبي احتياجاتهم

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات كنسية بمحافظة المنيا، شملت تنصيب القس مينا عبد الله أنس، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بإدمو، والقس مايكل يوسف، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بجاد السيد، بالإضافة إلى رسامة شيوخ وشمامسة جدد.

رسالة الكنيسة

وفي كلمته خلال الفعاليات، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة مع شعب المنيا، كما قدم التهنئة للراعيين الجديدين وعائلتيهما وشعبي الكنيستين، مؤكدًا: "الكنيسة تحقق رسالتها حينما تتواصل مع الناس وتلبي احتياجاتهم." وأضاف: "رسالة السيد المسيح صادقة وأمينة، من أجل رجاء جديد وأمل جديد، والقدرة على العبور إلى أرض جديدة."

شهدت الفعاليات حضور القس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا، والدكتور الشيخ ماجد فؤاد، نائب رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والدكتور القس أمير صادق، رئيس الإدارة المالية بسنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بالمنيا، والقس سامي فؤاد، رئيس مجلس إدارة كنيسة إدمو، والقس عماد إسحق، رئيس لجنة التعليم اللاهوتي بمجمع المنيا الإنجيلي، والقس سمير بشري، رئيس لجنة شؤون القسوس بمجمع المنيا الإنجيلي، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والدكتور القس سامح إبراهيم، أستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة شؤون الشيوخ بمجمع المنيا الإنجيلي، والدكتور الشيخ عادل صموئيل، سكرتير مجلس الكنيسة، والشيخ عادل زكي، عضو لجنة شؤون الشيوخ، إلى جانب عدد من قسوس وشيوخ الطائفة الإنجيلية بمجمع المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.