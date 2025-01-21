عيد ميلاد ياسمين صبري، دخلت الفن من بوابة الإعلام وأصبحت أيقونة للموضة والجمال (صور)

تحتفل الفنانة ياسمين صبري اليوم 21 يناير بعيد ميلادها، وياسمين هي واحدة من أبرز نجمات الجيل الجديد في عالم الفن بمصر والوطن العربي، ولقد ولدت ياسمين في الإسكندرية في 21 يناير عام 1988، ورغم مسيرتها الفنية القصيرة نسبيًا إلا أنها استطاعت أن تكون من الوجوه الأكثر شهرة بين أجيال الفنانات الشابات.

نشأت ياسمين في أسرة كان الوالد فيها يعمل طبيبًا، ووالدتها كانت تعمل مهندسة ديكور، بينما كان جدها قبطانًا بحريًا، تخرجت ياسمين في كلية الإعلام، قسم الصحافة والعلاقات العامة، وكان حلمها الأول أن تصبح مذيعة على شاشة التليفزيون.

دخول عالم الفن من بوابة الإعلام والإعلان

عملت ياسمين في بداياتها كمراسلة في قناة الحياة، ولكنها كانت تجد صعوبة في تحقيق حلمها بسبب عدم وجود أي أقارب لها في القاهرة ولا صلات مهنية لها في مجال الإعلام، لذا قررت محاولة الوصول لحلمها من بوابة أخرى وهي المشاركة في مسابقة "ميس إيجيبت"، إلا أن المسابقة تم إلغاؤها لعدم وجود ممولين.

لكن سرعان ما تلقت اتصالًا من إحدى الشركات العاملة في الإعلانات، التي عرضت عليها المشاركة كـ"موديل"، وهو العرض الذي كانت ترفضه في البداية، ورغم ترددها، إلا أنها قبلته في الأخير وبدأت العمل في مجال الإعلانات.

“خطوات الشيطان”.. اقتراب ياسمين لحلم التمثيل

تغيرت حياة ياسمين تمامًا عندما التقت بمساعدة مخرج، التي رشحتها للعمل في برنامج خطوات الشيطان مع معز مسعود، كان هذا الدور نقطة تحول كبيرة في مسيرتها، حيث قامت بدور رشا، الفتاة التي تحمل العديد من الأبعاد النفسية، وأظهرت من خلاله قدرات تمثيلية متميزة.

جبل الحلال.. خطوة أولى في مشوار ياسين صبري نحو الشهرة

ثم جاء مسلسل "جبل الحلال"، حيث حضرت ياسمين صبري جلسات اختيار ممثلين للمسلسل وقابلت المخرج عادل أديب، الذي ارتجلت أمامه مشاهد من دورها في برنامج خطوات الشيطان، وتم قبولها وشاركت في العمل مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز حيث قدمت شخصية صافي.

ثم قدمت في مسلسل طريقي عام 2015 شخصية نادية برفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي كانت بطلة هذا العمل، ونالت شخصية ياسمين في المسلسل استحسان الجمهور والنقاد، ونجحت في دخول قلوب الجمهور بلا استئذان بفضل طلتها المميزة وروحها الخفيفة.

شاركت بعد ذلك في عدة أعمال درامية وسينمائية متنوعة، مثل مسلسل شطرنج ومسلسل الأسطورة ومسلسل الحصان الأسود، وشاركت مع محمد إمام في فيلم جحيم في الهند، وليلة هنا وسرور كما شاركت مع محمد رمضان في فيلم الديزل.

ياسمين صبري والبطولات المطلقة

نجحت ياسمين صبري بعد سنوات قليلة من انطلاقها في عالم الفن في تقديم البطولات المطلقة في عالم الدراما وكانت البداية من خلال مسلسل حكايتي عام 2019، وبعدها بعام قدمت مسلسل فرصة ثانية مع أحمد مجدي، ومسلسل رحيل في رمضان الماضي، وستشارك في ماراثون رمضان الدرامي المقبل بمسلسل ضل حيطة.

ياسمين صبري أيقونة الجمال والموضة

وبعيدًا عن أدوارها الفنية، تتمتع ياسمين صبري بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الملايين من الجمهور الذين يحرصون على متابعة كل جديد يتعلق بحياتها الشخصية والمهنية، وتتميز ياسمين ب"استايلها" الجذاب، ومظهرها الأنيق، واهتمامها الكبير بالرياضة والعناية بالجسم، مما جعلها أيقونة للجمال والصحة والموضة في أعين جمهورها.

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