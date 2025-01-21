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حوادث

الشرطي المزيف أمام نيابة مدينة نصر: 50 ألف جنيه حصيلة نصبي على الضحايا

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بانتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه عمد إلى مزاولة نشاط النصب على المواطنين مستخدما صفة شرطي يستطيع تخليص بعض الأوراق والمعاملات للمواطنين بسهولة مقابل حصوله منهم علي مبالغ مالية. 


وأضاف المتهم أنه نجح بتلك الوسيلة في التحصل من المواطنين على مبالغ مالية تجاوزت الـ 50 ألف جنيه. 


تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق، مقيم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب "انتحال الصفة".

نصب على المواطنين بمدينة نصر

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وارتكابه واقعتين أخريين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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