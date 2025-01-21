الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة طلاب بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلبة بالإسكندرية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلبة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (طالبين "مصابان بجروح طعنية")، وطرف ثانى: (3 طلاب) حال تواجدهم بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإصابة الطرف الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" وتم ضبطهم والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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