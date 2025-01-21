الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وائل جسار يستعد لطرح 4 أغاني قريبا

وائل جسار، فيتو
وائل جسار، فيتو

يستعد النجم وائل جسار لإستئناف نشاطه الفني قريبا، وذلك بعد توقف لفترة ليست قصيرة بسبب أحداث لبنان الصعبة التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية.

أغاني وائل جسار الجديدة 

ويطرح وائل جسار خلال الفترة المقبلة 4 أغان دفعة واحدة علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنهم أغنيتين باللهجة المصرية 

على الجانب الأخر، كان قرر الفنان اللبناني وائل جسار،  وقف نشاطه الفني بشكل مؤقت تضامنا مع الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.


في هذا السياق، أكد وائل جسار، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هذا القرار هو أقل واجب تجاه بلده لبنان، مشيرًا إلى تعليق نشاطه الفني الفترة الحالية بسبب الأحداث الراهنة والظروف القاسية التي تمر بها بلاده، موضحًا: “الشعب اللبناني موجوع، وبيعاني، وفي كتير مش لاقيين أكل ومأوى، وده أقل واجب تجاه شعبي وبلدي. الشغل بيرجع، لكن اللي بيحصل في بلادنا صعب”.

 

 

 

 

وقال جسار: “إحنا قاعدين في بيوتنا وسامعين الضرب وإحنا بعيد شوية، فما بالكم بالناس اللي وسط الضرب.. الله يعين  الشعب اللبناني ويرحم الشهداء، ويشفي المصابين”.

 

 

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