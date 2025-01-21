الثلاثاء 21 يناير 2025
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سياسة

خبير استراتيجي يكشف سبب تسليم حماس للأسرى في منطقة مكتظة بالسكان

تسليم الاسرى الاسرائيليين
تسليم الاسرى الاسرائيليين

 كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخبير الاستراتيجى، تفاصيل اليوم الأول للهدنة بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة. 

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن حركة حماس  ناورت بذكاء شديد فى التعامل مع الامر حيث قامت بتسليم الأسيرات في مدينة مكتظة بالسكان ولم يتم تسليمهم في مناطق بعيدة عن الأعين، كذلك تم تسليم الأسرى في وضح النهار في إشارة واضحة مفاداها بأن حماس "مازالت هنا" بالقطاع، وأيضًا تم وضع الإشارات النخبوية على عناصر أمن حماس وكأنها تقول للجانب الإسرائيلي بأنها ستملأ الفراغ بالقطاع بتلك الصورة. 

 

وتابع:" فور إذاعة تلك اللقطات عبر الفضائيات، سرعان ما عقبَ عليها الإعلام الإسرائيلي مُبديًا استغرابه من تواجد حماس بهذا العدد من الرجال والأسلحة والسيارات وسط غزة، وربما سيكون لهذا المشهد تأثيرات على مسار المرحلة الأولى في الاتفاق، ومستقبل حكومة نتنياهو".

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الهدنة قطاع غزة الاسري الإسرائيليين حركة حماس نتنياهو

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