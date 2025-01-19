الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مناطق أمنية محظورة على نازحي غزة تزامنا مع سريان الهدنة

عمليات النزوح لغزة،
عمليات النزوح لغزة، فيتو

وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي خارطة للمناطق التي يمنع على النازحين في قطاع غزة العودة إليها في المرحلة الأولى من التهدئة، وهي التي تعتبرها إسرائيل مناطق أمنية تخضع لعملياتها العسكرية، مؤكدة أنها ستستهدف كل من يصل لتلك المناطق.

 دخول التهدئة حيز التنفيذ رسميا

ومع دخول التهدئة حيز التنفيذ انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة  وأوقف العمليات العسكرية في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، كما انسحب بالكامل من مدينة رفح جنوبًا، وأبقى قواته بمحور فيلادليفيا.

أ


وحتى اليوم السابع من المرحلة الأولى للتهدئة يُمنع النازحون في وسط وجنوب القطاع من العودة إلى مدينة غزة وشمالها، وسيسمح لهم بالعودة التدريجية الأسبوع المقبل، وذلك سيرًا على الأقدام في البداية ثم سيسمح للشاحنات والسيارات في وقت لاحق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صحفي، إنه ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة ستبقى القوات الإسرائيلية منتشرة في المناطق المحددة بالقطاع، وأكد على ضرورة عدم الاقتراب من المناطق التي تصنف على أنها خطيرة حتى إشعار آخر.

وأوضح البيان، أن "التحرك من جنوب ووسط القطاع إلى شماله أو نحو طريق محور نتساريم لا يزال خطيرًا، خاصة في ضوء أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة، وأضاف: "لحظة السماح بهذا التحرك سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة".

مناطق يحذر الاحتلال من الاقتراب منها

وحذر البيان سكان غزة "من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص"، كما حذر "من خطر الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا، وكافة مناطق تمركز القوات الإسرائيلية".

وفيما يتعلق بالمنطقة البحرية، أكد البيان، أن هناك خطرًا كبيرًا من ممارسة الصيد والسباحة والغوص، قائلًا: "نحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة، كما يمنع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية وللمنطقة العازلة".

وشدد على أن التوجه في هذا التوقيت نحو المنطقة العازلة أو الانتقال من الجنوب نحو الشمال عبر وادي غزة يعرض حياة السكان للخطر، وأضاف: "كل من يتوجه نحو تلك المناطق يعرض نفسه للخطر"، وفق تعبير البيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل النازحين في قطاع غزة بيت حانون جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى

وزير خارجية الاحتلال: تحرير المحتجزين كلف إسرائيل ثمنًا باهظًا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا

قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

أول تعليق من ترامب على تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

لجنة التخطيط بالأهلي تستدعي كولر لحسم هذه الملفات

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

منوعات

المزيد

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية