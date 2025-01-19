مناطق أمنية محظورة على نازحي غزة تزامنا مع سريان الهدنة

وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي خارطة للمناطق التي يمنع على النازحين في قطاع غزة العودة إليها في المرحلة الأولى من التهدئة، وهي التي تعتبرها إسرائيل مناطق أمنية تخضع لعملياتها العسكرية، مؤكدة أنها ستستهدف كل من يصل لتلك المناطق.

دخول التهدئة حيز التنفيذ رسميا

ومع دخول التهدئة حيز التنفيذ انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة وأوقف العمليات العسكرية في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، كما انسحب بالكامل من مدينة رفح جنوبًا، وأبقى قواته بمحور فيلادليفيا.

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وحتى اليوم السابع من المرحلة الأولى للتهدئة يُمنع النازحون في وسط وجنوب القطاع من العودة إلى مدينة غزة وشمالها، وسيسمح لهم بالعودة التدريجية الأسبوع المقبل، وذلك سيرًا على الأقدام في البداية ثم سيسمح للشاحنات والسيارات في وقت لاحق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صحفي، إنه ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة ستبقى القوات الإسرائيلية منتشرة في المناطق المحددة بالقطاع، وأكد على ضرورة عدم الاقتراب من المناطق التي تصنف على أنها خطيرة حتى إشعار آخر.

وأوضح البيان، أن "التحرك من جنوب ووسط القطاع إلى شماله أو نحو طريق محور نتساريم لا يزال خطيرًا، خاصة في ضوء أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة، وأضاف: "لحظة السماح بهذا التحرك سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة".

مناطق يحذر الاحتلال من الاقتراب منها

وحذر البيان سكان غزة "من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص"، كما حذر "من خطر الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا، وكافة مناطق تمركز القوات الإسرائيلية".

وفيما يتعلق بالمنطقة البحرية، أكد البيان، أن هناك خطرًا كبيرًا من ممارسة الصيد والسباحة والغوص، قائلًا: "نحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة، كما يمنع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية وللمنطقة العازلة".

وشدد على أن التوجه في هذا التوقيت نحو المنطقة العازلة أو الانتقال من الجنوب نحو الشمال عبر وادي غزة يعرض حياة السكان للخطر، وأضاف: "كل من يتوجه نحو تلك المناطق يعرض نفسه للخطر"، وفق تعبير البيان.

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