مشاهد توثق انتشار كتائب القسام في قطاع غزة أثناء تسليم الأسرى الإسرائيليين(صور)

وثقت مجموعة من الصور، عمليات انتشار كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، أثناء عملية تسليم الأسري الإسرائيليين للصليب الأحمر.

بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث بقطاع غزة

بدأت عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاثة المحتجزات لدي حركة حماس في قطاع غزة.

وأشارت القناة 13 العبرية، منذ قليل، إلي أن دولة الاحتلال تلقت معلومات تفيد بأن الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسيرات من حركة حماس، كاشفة عن استدعاء أمهات الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى رعيم لاستقبالهن.

إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 عصرا

كما أوضحت “جيروزاليم بوست” نقلا عن مكتب نتنياهو: “من المقرر إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 بالتوقيت المحلي”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش أكمل استعداداته لاستقبال "المختطفات"، عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلم فيها الصليب الأحمر المختطفات الثلاث اللاتي ستفرج عنهن حركة حماس اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

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