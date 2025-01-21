الثلاثاء 21 يناير 2025
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البحث العلمي تنظم ورشة حول "السلامة المرورية مسئولية مشتركة"

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

افتتحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "السلامة المرورية مسئولية مشتركة" ضمن فاعليات دراسة "تطوير كيان مؤسسي لإدارة منظومة سلامة النقل بجمهورية مصر العربية (المرحلة الأولى) السلامة المرورية على الطرق" والتي يقوم بها المجلس حاليًا.

 ورشة عمل بعنوان "السلامة المرورية مسئولية مشتركة"

 وقد نظم الورشة مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور -أحد التشكيلات العلمية بالمجالس النوعية التابعة للأكاديمية-، وذلك بحضور الدكتور عصام شرف، مقرر مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور ورئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية. والدكتور أحمد جبر، المشرف علي قطاع المجالس النوعية. 

 

وبحضور فريق الدراسة وبعض أساتذة هندسة النقل والمرور من جامعات القاهرة وعين شمس والمنوفية وبعض مقرري المجالس النوعية وممثلي شركاء التنمية المعنيين بالسلامة المرورية من منظمة الصحة العالمية وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية وهيئة الإسعاف والهلال الأحمر المصري والمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات ومعهد البحوث الجنائية والاجتماعية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مثل لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين ونقابة المهن السينمائية وأكاديمية الفنون ومؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة ومؤسسة صناع الحياة.

 


وأدار ورشة العمل الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور  السبكي وقام بتوضيح أهداف الدراسة ومراحلها وموقفها الحالي وأهمية ورشة العمل في مناقشة مخرجات الدراسة مع ممثلي المجتمع المدني المعنيين بالسلامة المرورية وللتعرف علي دورهم المقدر الذي يقومون به حاليًا والتطلعات التي يسعون إليها فيما يتعلق بالسلامة المرورية لتوحيد الجهود وتنظيمها والخروج بتوصيات فعالة لحل مشكلة الحوادث (مصادمات الطرق) بطريقة علمية وعملية.

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