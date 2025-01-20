وزير التعليم العالي يكشف خطة المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى غزة، تجهيز أطقم طبية كاملة من أعضاء هيئة التدريس حال الضرورة، رفع مهارات الكوادر الطبية والتمريضية

كشف د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل خطة تقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي غزة وقال إن الخطة تتضمن مراحل محددة لاستقبال وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، حيث يتواجد حاليًا عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع وزارة الصحة في مستشفيات شمال سيناء، وهم جاهزون لاستقبال أي حالات مهما كانت خطورتها، مستفيدين من خبراتهم الطبية الواسعة.

مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المستشفيات الجامعية في إقليم القناة للتعامل مع الحالات الأكثر خطورة وتعقيدًا، وكذلك لإخلاء المصابين إلى أماكن أفضل للرعاية.

تجهيز أطقم طبية كاملة من أعضاء هيئة التدريس في حال الحاجة

وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن أيضًا في أحد مراحلها رفع مستوى الاستعداد في مستشفيات إقليم القاهرة الكبرى، وتوفير نسبة من الأسرة الجاهزة لاستقبال أكبر عدد من الحالات الممكنة، وجاهزية المستشفيات الجامعية، فضلًا عن تجهيز أطقم طبية كاملة من أعضاء هيئة التدريس في حال الحاجة للتدخل الطبي الفوري أو تقديم الدعم اللازم للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في شمال سيناء ومدن القناة.

وعقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية في مقر كلية الطب بجامعة العريش.

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة العريش لاستقبال مصابي غزة

جاء ذلك بحضور كل من د.حسن الدمرداش رئيس الجامعة، ود.محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ود.محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود.أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ود.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأ.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسادة مديري المستشفيات الجامعية وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير المنظومة الطبية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددًا على حرص الوزارة على إنشاء كلية ومستشفى جامعي في كل محافظة من محافظات مصر، لا سيما في المحافظات الحدودية؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار إلى الجهود المبذولة حاليًا لإنشاء مستشفى جامعي بكلية الطب بجامعة العريش على مساحة 50 فدانًا، بالإضافة إلى تخصيص 17 فدانًا لإنشاء جامعة تكنولوجية، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكبير لهذا المشروع، مؤكدًا أنه تم توفير فرص التدريب لطلاب كلية الطب بجامعة العريش في مستشفيات الصحة لتعزيز الجانب التدريبي لهم.

رفع مهارات الكوادر الطبية والتمريضية

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة تهدف إلى رفع مهارات الكوادر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم أفضل العلاجات للمرضى، كما أشاد بالجهود التي تبذلها جامعة العريش وأساتذتها بكلية الطب في تقديم الخدمات الطبية لأشقائنا في غزة، موجهًا الشكر لجميع مديري المستشفيات على تفانيهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل لتوسيع وتطوير المنظومة الصحية من خلال مشاريع ومبادرات مستقبلية.

وأكد د.أيمن عاشور أنه تم إعداد خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأشقائنا في غزة، حيث تركز هذه الخطة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم، وهنأ الوزير أهالي غزة بنجاح مصر والشركاء الدوليين والإقليميين في تحقيق وقف إطلاق النار، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتهدئة في المنطقة.

وأكد رؤساء الجامعات خلال الاجتماع التزام المستشفيات الجامعية بتقديم الرعاية الصحية والمشاركة المستمرة في مواجهة الأزمات، وأشاروا إلى أن المستشفيات الجامعية اليوم لا تتأخر في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في غزة، من خلال كوادرها الطبية المتميزة ومستشفياتها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأكدوا أن المستشفيات الجامعية جاهزة تمامًا لاستقبال المصابين وتوفير الأماكن اللازمة لمرافقيهم، مع تسخير كافة إمكانيات منظومة التعليم الجامعي لدعم المستشفيات الجامعية في تقديم أفضل الخدمات للمصابين والجرحى على مدار الساعة.

وأكد رؤساء الجامعات أن وجودهم اليوم يحمل رسالة قوية تؤكد استمرارية تقديم الدعم والخدمات للأشقاء في غزة، وتذكيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية في هذا الصدد.

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