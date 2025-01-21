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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع وقفز مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2%  عند مستوى 29679 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19%  عند مستوى 36907 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38%  عند مستوى 13080 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68%  عند مستوى 8428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58%  عند مستوى 11548 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22%  عند مستوى 3151 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة أمس الإثنين 20 يناير 2025، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 36947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11449 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

أداء البورصة بآخر جلسات الأسبوع الماضي

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2,196 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%  عند مستوى 29605 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 36784 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77%  عند مستوى 13183 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33%  عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14%  عند مستوى 11226 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3104 نقاط.

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